¡Es campeón! Juan Carlos Laura se lleva el auto eléctrico en el Reto Santé

Tras superar la última prueba física de resistencia, Juan Carlos Laura se consagra como ganador del Reto Santé y se lleva el esperado auto eléctrico cero kilómetros.

Silvia Sanchez

Después de más de 49 horas de intensa competencia, Juan Carlos Laura se convirtió en el ganador del Reto Santé BYD 2025, llevándose el codiciado auto eléctrico cero kilómetros.

Los finalistas enfrentaron una última prueba física de resistencia que puso a prueba su fuerza, concentración y determinación hasta el límite. Entre sudor, cansancio y emoción, Juan Carlos se mantuvo firme y cruzó la meta como el triunfador indiscutible del desafío más esperado del año.

Su victoria no solo le asegura el premio mayor, sino también el reconocimiento de sus compañeros, del público y de todos los seguidores del reto, que vivieron cada instante de esta intensa competencia.

Fueron casi 50 horas cargadas de emoción: risas, desafíos, momentos de tensión y premios intermedios que marcaron la competencia. Cada participante dejó su esfuerzo y recibió el reconocimiento del público y la organización.

El Reto Santé BYD 2025 fue una competencia de resistencia organizada por la bebida isotónica Santé y el fabricante de autos eléctricos BYD en Bolivia. El desafío consistía en mantener la mano sobre un BYD Dolphin eléctrico sin retirarla hasta que solo quedara un participante en pie, quien se llevaría el auto como premio.

 

 

