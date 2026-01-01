Familias recibieron el Año Nuevo acompañando a sus seres queridos internados

Mientras gran parte de la población recibió el 2026 entre celebraciones y reuniones familiares, decenas de personas vivieron un Año Nuevo distinto en las afueras del Hospital San Juan de Dios, acompañando a sus seres queridos internados y aferrándose a la esperanza de buenas noticias.

“Así es, nos tocó volver una vez más al hospital, esperando que toda esta situación se componga. Es un Año Nuevo muy distinto a los que hemos vivido antes, pero con la bendición de Dios esperamos que este 2026 sea diferente”, expresó una mujer que aguarda la evolución de su padre.

El familiar permanece internado desde hace casi una semana por complicaciones en el corazón y los pulmones. Su hija llegó desde Cochabamba para acompañarlo en este momento crítico.

“Mi papá está con problemas del corazón y del pulmón. Estoy esperando los resultados para saber qué es lo que va a pasar. Solo pido a Dios que le dé sabiduría a los médicos y pronta recuperación, para que pueda volver a casa con toda la familia”, señaló.

En medio de la espera y la incertidumbre, un gesto solidario llevó un momento de alivio a quienes pasaron la noche fuera del hospital. Personas de buen corazón llegaron con alimentos para compartir con los familiares de los pacientes.

“Ya lo teníamos pensado desde el año pasado, queríamos donar a la gente que está esperando a su familia aquí afuera”, explicó una de las voluntarias."Es un pollo al horno, para que por lo menos puedan festejar el Año Nuevo. Es la primera vez que lo hacemos y ver a la gente feliz, sabiendo que al menos tienen algo para comer, nos llena el corazón”, agregó.

Así, entre oraciones, solidaridad y esperanza, muchas familias recibieron el 2026 confiando en que el nuevo año traiga salud, alivio y el regreso a casa de sus seres queridos.

