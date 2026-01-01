La Policía presentó la noche del 31 de diciembre al principal implicado en el asesinato de Roxana Rivero Viveros, la mujer que fue encontrada sin vida dentro de un freezer abandonado en la zona del Plan Tres Mil, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Las investigaciones confirmaron que el crimen estuvo vinculado a una disputa por el control del microtráfico de drogas.

El comandante departamental de la Policía, coronel Jhenky David Gómez, informó que Valdir A. M. A., quien confesó su participación en el hecho, fue capturado en un alojamiento cercano a la Terminal de El Alto, tras un operativo ejecutado por unidades de Inteligencia.

De acuerdo con el informe oficial, el crimen ocurrió luego de una violenta discusión entre la víctima y su hermano, Víctor V., por una disputa territorial relacionada con la venta de droga al raleo. En el lugar también se encontraban otros dos hombres, quienes participaron en el ataque.

“Se produjo una pelea entre hermanos y, a consecuencia de ello, entre los tres hombres que estaban en el mismo ambiente, segaron la vida de Roxana, asestándole heridas punzocortantes en el cuello y obstruyendo mecánicamente sus vías respiratorias”, explicó el jefe policial.

Tras cometer el asesinato, los implicados adquirieron un freezer de color rojo, del cual retiraron el motor con el objetivo de ocultar el cuerpo. Posteriormente, contrataron un servicio de transporte privado para trasladar el electrodoméstico hasta el barrio Jardines del Sur, en la zona del Plan Tres Mil, donde fue abandonado.

Uno de los involucrados, Miranda A., quien cuenta con antecedentes por robo agravado y narcotráfico, ya se encuentra bajo custodia policial en Santa Cruz. En tanto, el hermano de la víctima cumple detención preventiva por disposición judicial.

“La persona capturada en La Paz afirmó ser autor del hecho. Estamos acumulando todos los elementos probatorios para remitirlos al Ministerio Público”, señaló Gómez.

La Policía dio por esclarecido el caso, mientras continúan las diligencias para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados y establecer posibles vínculos con redes de microtráfico que operan en la zona.

