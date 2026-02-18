Accidente fatal en Santa Cruz: joven motociclista pierde la vida en el quinto anillo

En horas de la noche de este martes, se registró un trágico accidente de tránsito en la intersección del quinto anillo y la avenida Santos Dumont, en la ciudad de Santa Cruz. Un motociclista, cuya identidad aún no ha sido confirmada pero que aparenta tener unos 25 años de edad, falleció en el lugar tras sufrir un fuerte impacto mientras circulaba en su motorizado. El siniestro ocurrió en una jornada marcada por el intenso movimiento vehicular debido al cierre de las festividades de Carnaval.

De acuerdo con los reportes preliminares desde el lugar de los hechos, el joven habría perdido el control de su motocicleta e impactado contra un objeto fijo, aunque las causas exactas del siniestro aún están bajo observación. Vecinos de la zona se aproximaron de inmediato para intentar brindar auxilio; sin embargo, el conductor ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras la colisión.

Al momento, se aguarda la llegada del personal de la Unidad de Tránsito y del médico forense para proceder con el levantamiento legal del cadáver y el inicio de las investigaciones periciales. La policía deberá determinar si el accidente fue provocado por una falla humana, el exceso de velocidad o si existió la intervención de un segundo vehículo que hubiera podido impactar al motociclista antes de su caída. Asimismo, se espera el arribo de los familiares para la identificación oficial del fallecido.

