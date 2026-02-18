Batallas con machetes y petardos: pandillas sembraron caos y miedo en Santa Cruz

La jornada de este martes de feriado de Carnaval se vio empañada por violentos enfrentamientos entre pandillas en al menos cuatro sectores periféricos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En la zona de Los Lotes, específicamente en el barrio Florida, vecinos denunciaron que grupos de jóvenes, entre ellos mujeres y menores de edad vestidos como comparseros, recorrieron las calles armados con cuchillos y machetes para amedrentar a las familias. Al llegar las unidades policiales para intervenir, los pandilleros utilizaron explosivos y petardos para forzar la retirada de los uniformados antes de dispersarse por la zona.

Una situación similar de descontrol se vivió en el octavo anillo de la avenida Virgen de Luján, donde bandas rivales de los barrios Toborochi y zonas aledañas protagonizaron una batalla campal. Según testimonios de los residentes, el uso de piedras, palos y cohetes volvió el lugar intransitable durante más de dos horas, obligando a los vecinos a encerrarse en sus casas por temor a resultar heridos. Los vivientes del sector denunciaron que estos enfrentamientos son constantes y que la violencia ha llegado a niveles extremos, donde "la muerte está siempre presente". Tras el altercado, la Policía logró arrestar a varios de los implicados.

El caos también se trasladó a la zona de La Campana, en el Plan 3000, donde los enfrentamientos con machetes y petardos se prolongaron por varias horas, impidiendo la circulación de vehículos y poniendo en riesgo a los transeúntes.

Ante la gravedad de estos hechos en las ciudadelas, el Comando Departamental de la Policía dispuso un contingente de 572 efectivos y unidades motorizadas para resguardar el centro de la ciudad y el primer anillo, con el objetivo de garantizar una convivencia pacífica en el cierre de las festividades.

El coronel Martin Arequipa informó que unidades especializadas como la UTOP y grupos de investigación patrullarán hasta las 9 de la noche, hora en la que se iniciará un "barrido" para despejar las vías públicas. La autoridad policial enfatizó que el despliegue busca proteger tanto el ornato público como la propiedad privada, asegurando que se actuará con firmeza contra quienes intenten replicar los actos vandálicos vistos en los barrios periféricos durante este último día de Carnaval.

