Un violento accidente de tránsito fue registrado en el Circuito Bolivia, en inmediaciones de la Laguna Alalay, en la ciudad de Cochabamba.

Un vehículo de color blanco atropelló a un transeúnte que cruzaba la vía, impactándolo de manera directa y pasando prácticamente por encima de su cuerpo.

Todo quedó registrado en cámaras de seguridad

El hecho fue captado por sistemas de videovigilancia instalados en la zona, cuyas imágenes muestran el momento exacto en el que el motorizado embiste al peatón sin reducir la velocidad.

Las grabaciones evidencian que:

La víctima intentaba cruzar la vía

El vehículo no logró frenar a tiempo

El impacto fue directo y violento

El hombre cayó bajo las ruedas del auto

El material audiovisual fue enviado al segmento “Ojo Ciudadano” de Red Uno.

Víctima quedó gravemente herida

Tras el atropello, el hombre quedó tendido en el pavimento con visibles lesiones producto del fuerte impacto.

Testigos del hecho auxiliaron a la víctima mientras llegaban los servicios de emergencia, que procedieron a su traslado a un centro médico.

Hasta el momento, no se difundió un informe oficial sobre su estado de salud.

Autoridades investigan el hecho

Efectivos policiales iniciaron las investigaciones correspondientes para:

Identificar al conductor

Determinar responsabilidades

Establecer si hubo imprudencia o exceso de velocidad

Verificar si el chofer prestó auxilio

Las imágenes serán clave para el proceso investigativo.

Llamado a la precaución vial

Las autoridades recordaron a conductores y peatones la importancia de respetar las normas de tránsito, especialmente en zonas de alto flujo vehicular como el Circuito Bolivia.

Recomiendan:

Reducir la velocidad

Respetar los pasos peatonales

Mantener atención permanente

Evitar distracciones al volante

