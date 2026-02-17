Tragedia en el norte de Potosí: joven muere atropellado y conductor huye

Un trágico accidente de tránsito se registró en el norte del departamento de Potosí, donde un joven perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este lunes en la localidad de Cala Cala, perteneciente al municipio de Uncía, generando consternación entre los vecinos.

El hecho ocurrió cerca de las 02:30

De acuerdo con el reporte del Comando Regional de la Policía de Uncía y de la Unidad Operativa de Tránsito, el accidente se produjo aproximadamente a las 02:30.

Según los primeros indicios:

La víctima transitaba por la vía

Presuntamente se encontraba en estado de ebriedad

Fue embestida por un vehículo en circunstancias que aún se investigan

Tras el impacto, el conductor no prestó auxilio y se dio a la fuga.

La víctima falleció por traumatismo craneoencefálico

El fallecido fue identificado como Franklin Cusillo Choque, de aproximadamente 21 años.

Efectivos de la Policía Boliviana realizaron el levantamiento legal del cadáver en coordinación con personal forense.

El médico determinó como causa de la muerte:

Traumatismo craneoencefálico severo

Lesiones compatibles con atropello

El cuerpo fue trasladado a la morgue para los procedimientos correspondientes.

Policía activa operativo de búsqueda

Luego del accidente, el vehículo involucrado huyó con rumbo desconocido, sin brindar ningún tipo de auxilio a la víctima.

Ante esta situación, las autoridades activaron un operativo de rastreo para:

Identificar al conductor

Ubicar el vehículo implicado

Establecer responsabilidades penales

La Policía solicitó además la colaboración de la población para aportar información que permita dar con el responsable.

Llamado a la responsabilidad vial

Las autoridades reiteraron su llamado a la conciencia de los conductores, recordando que abandonar a una víctima tras un accidente constituye un delito grave.

Asimismo, recomendaron:

No conducir bajo efectos del alcohol

Respetar los límites de velocidad

Prestar auxilio en caso de siniestro

Reportar inmediatamente cualquier accidente

“El respeto a la vida debe estar por encima de todo”, señalaron desde Tránsito.

