Video: El momento en que el Congreso de Perú censura a José Jerí y deja vacante la Presidencia

Así se vivió la histórica sesión de este martes 17 de febrero. Las imágenes muestran el instante en que el Pleno del Congreso de la República del Perú consolidó la caída de José Jerí, quien fuera hasta hoy el presidente encargado de la vecina Nación.

La votación fue contundente: 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. Con este resultado, se declaró la vacancia inmediata del cargo de presidente del Congreso y, por consecuencia constitucional, la vacancia de la Presidencia de la República, sumiendo al país en una nueva acefalía a menos de dos meses de las elecciones generales de abril.

¿Por qué cayó Jerí?

El video registra el desenlace de una jornada marcada por la tensión. Jerí, quien asumió en octubre tras la salida de Dina Boluarte, sucumbió ante siete mociones de censura impulsadas por diversas bancadas. Los detonantes principales fueron:

El escándalo de los empresarios chinos: Investigaciones fiscales sobre reuniones no declaradas con contratistas del Estado.

Contrataciones bajo la lupa: Presuntas irregularidades en la designación de funcionarias que visitaron previamente el Palacio de Gobierno.

Lo que sigue: Elección de nuevo mandatario

Tras el anuncio del fujimorista Fernando Rospigliosi, quien asumió la conducción de la mesa de forma momentánea, se ha convocado a una sesión extraordinaria para este miércoles 18 de febrero a las 18:00 (hora local).

"Se declara la vacancia del cargo... se procederá a la elección del nuevo presidente el miércoles", sentenció Rospigliosi durante la lectura del acta.

El plazo para presentar listas de candidatos vence esta misma tarde. Entre los nombres que suenan para asumir el octavo mando presidencial en una década se encuentran Maricarmen Alva (Acción Popular), José María Balcázar y el candidato presidencial Roberto Chiabra, aunque este último debería renunciar a su postulación para poder asumir el interinato.

Con información de EFE y Convoca.

