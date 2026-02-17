Horror y conmoción: hallan a mujer de 65 años calcinada y mutilada

Una escena estremecedora conmocionó a Las Termas de Río Hondo. El cuerpo sin vida de una mujer de 65 años fue hallado calcinado, envuelto en una frazada y con mutilaciones, en un campo ubicado detrás de un cementerio local.

La víctima permanecía desaparecida desde el domingo, cuando salió de su vivienda y no regresó. Tras varios días de búsqueda, el caso dio un giro trágico y activó una investigación judicial por presunto femicidio.

La búsqueda, el testimonio clave y el detenido

La mujer fue identificada como Ramona Emilia Medina, vecina del barrio Agua Santa. Según la denuncia de sus familiares, había salido a participar de los corsos y perdió contacto con su entorno.

Ante la preocupación, se activó el protocolo de búsqueda y se difundió su imagen en redes y medios locales.

Un remisero aportó un dato decisivo: relató que fue convocado a una vivienda del barrio Herrera El Alto, donde observó a un hombre intentando subir a una mujer al vehículo.

Al considerar que ambos se encontraban en estado de ebriedad, se negó a realizar el viaje. Ese testimonio fue clave para orientar la investigación.

Con esa información, el fiscal Gustavo Montenegro solicitó allanamientos, autorizados por el juez Silvio Sálice.

Durante el operativo fue aprehendido un hombre de 38 años, identificado con las iniciales L.R.B. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares, uno de ellos presuntamente perteneciente a la víctima.

Horas más tarde, y ante el avance de las pruebas, el sospechoso habría indicado a los investigadores el lugar donde se encontraba el cuerpo.

Un escenario impactante y pericias en marcha

Guiados por la información del detenido, efectivos de la Policía de Santiago del Estero llegaron hasta un campo lindero al cementerio, donde encontraron el cadáver parcialmente calcinado y envuelto en una frazada.

Fuentes del caso señalaron que el cuerpo presentaba ausencia de extremidades y del cráneo. Las pericias forenses deberán determinar si esas lesiones fueron provocadas por el fuego o por la acción de animales.

Los especialistas trabajan para establecer:

Si la víctima fue incendiada con vida

El horario aproximado de la muerte

Si actuó una sola persona o hubo cómplices

El recorrido previo al crimen

La principal hipótesis que maneja la Justicia es la de femicidio, en un contexto de extrema violencia.

Investigación en curso y reclamo de justicia

El caso generó profunda conmoción en la comunidad termense, donde vecinos y organizaciones expresaron su indignación y exigieron justicia.

Mientras avanzan las pericias, el detenido permanece a disposición judicial y se aguardan los resultados de la autopsia para definir su situación procesal.

Las autoridades no descartan nuevas imputaciones conforme se consolide el expediente.

