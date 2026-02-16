Revelan quién era Thales Machado, el político que asesinó a sus hijos en Brasil tras conocer la infidelidad de su esposa

Thales Naves Alves Machado, fungía como secretario del municipio de Itumbiara en Goiás, Brasil, desde enero de 2021. Era protegido por el actual alcalde municipal Dione Araújo, quien además era su suegro y siempre lo impulsó para su carrera dentro de la política.

Thales Machado tenía uno de los tres puestos más altos dentro del municipio. Su función era clave en la administración pública local al ser el encargado de actuar como intermediario con los concejales, así como coordinar las acciones del ayuntamiento municipal.

Sin embargo, Machado fue señalado por ser beneficiado de nepotismo por parte del ahora alcalde Dione Araújo, ya que de acuerdo con la legislación de Brasil, está prohibido hacer un nombramiento de carácter público designado a un familiar o cónyuge por parte de un puesto alto en el gobierno.

Thales Machado dejó la agronomía para ser político

Antes de ser parte de la política, Thales Machado se formó en la licenciatura de Ingeniería Agrónoma así como en Administración Pública. De acuerdo con datos de la secretaría municipal de Itumbiara, el político de 40 años de edad trabajó en el sector privado.

Durante 10 años, Thales Naves Alves Machado trabajó como gerente de Center Plaza además como agricultor. Ya como secretario del municipio de Itumbiara recibía un salario base mensual de más de 65,000 pesos mexicanos. El hombre de 40 años que asesinó a sus hijos y se quitó la vida era conocido como el hombre de confianza de su suegro y alcalde municipal.

Su nombramiento como secretario de gobierno municipal estuvo en medio de la polémica ya que según el decreto Nº 7.203, se prohíbe el nombramiento, contratación o designación de familiares para cargos de designación o de confianza; no obstante, hay una excepción, ya que en cargos políticos, como el de secretario, no se considera automáticamente nepotismo.

Sarah Tinoco, la esposa del político, vive en oscuridad

El alcalde Dione Araújo tenía planes para su yerno Thales Machado, buscaba promoverlo como diputado del Estado para las siguientes elecciones; sin embargo, Machado asesinó a los dos nietos del alcalde que tuvo con su hija Sarah Tinoco Araújo, debido a que lo engañaba con otra persona.

Tras atacar a sus hijos y quitarse la vida, la Policía Civil de Goiás sigue investigando el caso, de manera preliminar lleva la indagatoria como homicidio consumado seguido de un suicidio. Sarah Tinoco afirmó que ahora “vive en la oscuridad de la añoranza y el arrepentimiento”:

“Debo decir que nada justifica la tragedia que destruyó a nuestra familia. Mis hijos eran inocentes, llenos de vida, sueños y amor. No merecían nada de esto”, señaló Thales Machado.

Con información de El Heraldo de México.

