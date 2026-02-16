Usuarios reportan caída de la red social X la mañana de este lunes

Durante la mañana de este lunes 16 de febrero, usuarios de la red social X reportaron fallas en el funcionamiento de la plataforma, según registros del portal especializado Downdetector.

Los reportes aumentaron de manera repentina y superaron los 250 avisos en pocos minutos, lo que evidencia una interrupción súbita del servicio. De acuerdo con Downdetector, la anomalía se presentó de forma inusual en comparación con el comportamiento habitual de la red social y se concentró en un corto periodo al inicio de la jornada.

Hasta el momento, la plataforma X no ha emitido información oficial sobre el origen de la falla ni sobre el tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio.

Esta es la segunda caída de X en lo que va del año, a un mes de la primera, cuando usuarios de distintos países reportaron problemas para acceder a la red social.

