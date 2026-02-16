¿Quién es Sarah Tinoco? La esposa del político que asesinó a sus hijos en Brasil

Sarah Tinoco Araújo es la esposa de Thales Machado, el político brasileño que contrató a un investigador privado por sospechar que le era infiel, y al comprobarlo le quitó la vida a sus dos hijos de 8 y 12 años de edad para luego hacer lo mismo con él. La mujer es una exitosa empresaria.

Sarah Tinoco es hija de Dione Araújo, influyente político y actual alcalde del municipio de Itumbiara en Goiás, Brasil, quien impulsaba la carrera política de Thales Machado.

Sarah era una asidua practicante de deportes, al grado de participar en un certámen de tenis playa en la región. Tinoco Araújo fue captada con otro hombre dentro de un restaurante en Sao Paulo, toda vez que el investigador privado captó en video el momento cuando se dieron un beso.

Tras darse a conocer el asesinato de sus hijos por parte de su esposo quien también se quitó la vida, Sarah Tinoco ha recibido varios ataques en las redes sociales, por lo cual tuvo que hacerlas privadas. Asimismo, medios locales informaron que parientes y amigos de Thales Machado no permitieron que estuviera en el funeral de su familia.

Thales Machado disparó a sus hijos. Miguel, el mayor de 12 años aún estaba con vida al ser encontrado y fue trasladado de emergencia al Hospital Municipal Modesto de Carvalho, pero no sobrevivió. Mientras que su hermano Benício de 8 años, también falleció en el nosocomio, tal como ocurrió con su padre y asesino confeso, quien fue declarado sin vida en el lugar.

