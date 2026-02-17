Lo balearon en una fiesta y lo dejaron tirado en la puerta del hospital

Un joven de 24 años fue baleado durante una fiesta en la madrugada del domingo y apareció minutos después herido y abandonado frente al Hospital Horacio Cestino, en la ciudad de Ensenada.

Según la reconstrucción inicial, la víctima fue trasladada en una moto por dos hombres, quienes lo dejaron a metros de la entrada del hospital y huyeron a toda velocidad sin brindar asistencia.

El ataque ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de Hernández y Rodríguez, en el barrio Mosconi. De acuerdo con los investigadores, una fuerte discusión habría derivado en la balacera que terminó con el joven gravemente herido.

El dramático traslado y el abandono

De acuerdo con fuentes cercanas a la causa citadas por Noticias Argentinas, la víctima fue identificada como Alexis Basualdo.

El joven presentaba al menos cuatro impactos de bala en distintas partes del cuerpo y permanece internado con pronóstico reservado.

Las cámaras de seguridad del hospital registraron el momento exacto en el que fue dejado en la vereda por dos personas, quienes escaparon antes de que el personal médico pudiera intervenir.

Ahora, los investigadores buscan determinar si esos hombres participaron directamente en la pelea que desencadenó el ataque.

Sospechas y líneas de investigación

Hasta el momento, la principal hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas vinculado a una disputa por drogas, aunque no se descartan otras motivaciones.

Los peritos analizan imágenes de cámaras privadas y municipales para reconstruir el recorrido de los agresores y establecer quién efectuó los disparos.

“No fue un hecho al azar. Hubo una discusión previa y un ataque directo”, señalaron fuentes del caso.

Buscan a los responsables

La investigación avanza contrarreloj para identificar a todos los involucrados y esclarecer cómo se desarrolló la violenta secuencia.

Por ahora no hay detenidos, pero las autoridades aseguran que en las próximas horas podrían surgir novedades clave.

En el hecho interviene la Comisaría Primera de Ensenada, junto con la fiscalía correspondiente.

Una madrugada marcada por la violencia

El caso volvió a encender las alarmas sobre la inseguridad y la violencia en encuentros nocturnos. Lo que comenzó como una reunión entre conocidos terminó en una escena extrema: disparos, fuga y un joven luchando por su vida.

