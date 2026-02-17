Intentó asaltar un micro con arma falsa y terminó detenido en La Paz

El sujeto habría ingresado al micro que cumple la ruta por la zona para intimidar al conductor con un arma aparentemente de fuego. Después de un forcejeo entre ambos y la colaboración de los peatones se logró la detención del malhechor.

Posterior a la aprehensión y el arribo de los policías constataron que el arma era de juguete, la persona fue dirigida a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y será investigado por el delito de robo agravado, así lo informó el subcomandante de la policía departamental el coronel Javier Salgueiro.

“El mismo estaba portando un arma de fuego, pero luego cuando constata el policía era un arma de juguete y una vez que se hace presente la FELCC se constató que el conductor también tenía lesiones y fue auxiliado al centro médico del Hospital La Paz” declaró el oficial de la policía.

El objetivo del sujeto era sustraer toda la renta y pertenencias del conductor. Pero no contó con la reacción del chofer. Se investigará si el sujeto tiene antecedentes de la misma índole.

