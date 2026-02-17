¿Crimen pasional? Crecen las sospechas por muerte de Ivone en Laja

Vecinos del municipio de Laja reportaron que existía un cuerpo de una mujer que estaba en medio de la vía pública. Según los reportes preliminares la mujer presentaba signos de violencia principalmente en el cuello, no se descartan que haya fallecido por estrangulamiento.

La mujer fue identificada como Ivone M.G. de 37 años de edad, que salió de su domicilio la tarde del domingo para realizar la ch´alla de su puesto de venta que se ubicaba en la zona 16 de Julio de la ciudad de El Alto. Ella se encontraba acompañada de su pareja que mencionan que la abandonó en el acontecimiento social por una discusión.

Según reporte de la policía ya se tiene identificado al principal sospechoso que habría cometido este crimen, los familiares exigen justicia y máxima pena al responsable.

El experto de seguridad nacional el abogado Juan Carlos Revollo, para evitar estos actos se debe realizar mayor control de consumo de bebidas alcohólicas al interior de los hogares.

Al momento en el país de enero a la fecha se han reportado 10 casos de feminicidio donde la mayoría se han reportado en el departamento de La Paz.

Mira la programación en Red Uno Play