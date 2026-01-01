La Policía capturó a Valdir A. M. A., autor material y confeso del asesinato de Roxana Rivero Viveros, la mujer encontrada sin vida dentro de un freezer abandonado en el barrio Jardines del Sur, zona del Plan Tres Mil, en Santa Cruz de la Sierra.

El coronel Jhenky David Gómez, comandante departamental de la Policía, informó que el detenido fue localizado en un alojamiento cercano a la Terminal de El Alto, tras un operativo ejecutado por unidades de Inteligencia.

Tras su captura, fue trasladado por vía terrestre hasta Santa Cruz y puesto a conocimiento del fiscal que conoce la causa. “Ahora estamos a la espera de la audiencia de medidas cautelares, donde el juez establecerá la situación legal de este sujeto”, agregó el comandante.

Miranda A. cuenta con antecedentes por robo agravado en la Pampa de la Isla (2018) y microtráfico (2017), habiendo cumplido detención en el penal de Palmasola.

“La persona capturada en La Paz afirmó ser autor del hecho. Estamos acumulando todos los elementos probatorios para remitirlos al Ministerio Público”, agregó el jefe policial.

Se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares, donde el juez determinará la situación legal del detenido. Mientras tanto, la Policía continúa las investigaciones para esclarecer la participación de cada implicado y posibles vínculos con redes de microtráfico que operan en la zona.

