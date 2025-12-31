Plan 3.000 dará la bienvenida al 2026 con un evento gratuito y con fines benéficos

El Coliseo del Plan Tres Mil se transformará este 31 de diciembre en el epicentro de la celebración cruceña con un masivo concierto de entrada gratuita para toda la población. Los asistentes podrán disfrutar de una cartelera de lujo que incluye a los argentinos de Hierba Brava y al reconocido Combo de Veracruz, además de una selección de orquestas y animadores locales.

El evento no solo busca el entretenimiento, sino que tiene un trasfondo profundamente social para beneficiar a los sectores más vulnerables de la zona. El organizador del evento destacó la importancia de la participación ciudadana: “Hacemos la invitación para disfrutar de una fiesta a lo grande con entrada libre; lo que se recaude será destinado para regalar juguetes el próximo 6 de enero a todos los niños del Plan Tres Mil”.

La cita es en el Complejo Deportivo Andrés Ibáñez, donde se espera una afluencia masiva de vecinos listos para recibir el nuevo año con gastronomía típica y el mejor ritmo tropical. Con esta iniciativa, el distrito más populoso de la ciudad reafirma su espíritu solidario y su capacidad de organizar eventos culturales de alto nivel.

Mira la programación en Red Uno Play