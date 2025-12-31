Activan búsqueda de menor que se fugó del Centro 'Cometa' en Cochabamba

Una adolescente de 14 años se dio a la fuga del Centro de Infractores 'Cometa', en la ciudad de Cochabamba, luego de trepar y saltar uno de los muros del recinto, burlando la seguridad policial. El hecho se registró la noche del martes 30 de diciembre, alrededor de las 22:00.

Desde el Comando Departamental de la Policía informaron que la menor logró salir del centro tras escalar uno de los muros perimetrales y darse a la fuga.

“Una menor de 14 años, que estaba privada de su libertad por el delito de trata y tráfico, habría huido aparentemente por el muro, logrando pasar el mismo y darse a la fuga”, informó el coronel Marcelo Acuña, subcomandante departamental de la Policía.

De acuerdo con los antecedentes, la adolescente fue ingresada al Centro Cometa a inicios del mes de noviembre, por lo que llevaba casi dos meses recluida. Tras confirmarse su evasión, la Policía activó el Plan Z, un operativo especial de búsqueda.

“Se activó el Plan Z y actualmente estamos realizando las labores de búsqueda. El caso se está procesando como corresponde”, agregó Acuña.

Efectivos policiales continúan con el operativo desde la noche del martes y, hasta el mediodía de este miércoles, la adolescente aún no había sido localizada.

