TEMAS DE HOY:
Infanticidio en Bolivia Feminicidios Bolivia Atropello de perros

30ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Activan búsqueda de menor que se fugó del Centro 'Cometa' en Cochabamba

La menor de 14 años escapó la noche del martes tras burlar la seguridad del Centro de Infractores. La Policía activó el Plan Z y continúa con la búsqueda.

Silvia Sanchez

31/12/2025 17:52

Foto Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Una adolescente de 14 años se dio a la fuga del Centro de Infractores 'Cometa', en la ciudad de Cochabamba, luego de trepar y saltar uno de los muros del recinto, burlando la seguridad policial. El hecho se registró la noche del martes 30 de diciembre, alrededor de las 22:00.

Desde el Comando Departamental de la Policía informaron que la menor logró salir del centro tras escalar uno de los muros perimetrales y darse a la fuga.

“Una menor de 14 años, que estaba privada de su libertad por el delito de trata y tráfico, habría huido aparentemente por el muro, logrando pasar el mismo y darse a la fuga”, informó el coronel Marcelo Acuña, subcomandante departamental de la Policía.

De acuerdo con los antecedentes, la adolescente fue ingresada al Centro Cometa a inicios del mes de noviembre, por lo que llevaba casi dos meses recluida. Tras confirmarse su evasión, la Policía activó el Plan Z, un operativo especial de búsqueda.

“Se activó el Plan Z y actualmente estamos realizando las labores de búsqueda. El caso se está procesando como corresponde”, agregó Acuña.

Efectivos policiales continúan con el operativo desde la noche del martes y, hasta el mediodía de este miércoles, la adolescente aún no había sido localizada.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD