De Sídney a Tokio: Los fuegos artificiales que ya iluminan el 2026

Mientras el olor a la cena de Nochevieja comienza a inundar los hogares de Bolivia, al otro lado del mundo, el 2026 ya es una realidad deslumbrante. El planeta ha comenzado su transición anual con un despliegue de color que ha cruzado océanos y continentes en cuestión de horas.

El despertar del gigante: Oceanía

La fiesta comenzó en el Pacífico, pero el primer gran impacto visual llegó desde Australia. El puerto de Sídney se convirtió en el epicentro del mundo con su tradicional espectáculo pirotécnico sobre el Puente de la Bahía. Miles de cascadas de luces doradas y púrpuras saludaron al 2026, una imagen que dio la vuelta al mundo cuando en nuestro país apenas desayunábamos.

Los fuegos artificiales iluminan el cielo sobre el puerto de Sídney durante la exhibición de Calling Country a las 9 p. m. de las celebraciones de Nochevieja en Mrs Macquaries Point en Sídney, Australia, el 31 de diciembre de 2025. EFE/EPA/DAN HIMBRECHTS

Tradición y modernidad en Asia

El relevo lo tomó el Lejano Oriente, donde la celebración mezcló la tecnología con lo sagrado:

Japón: En Tokio, las campanas de los templos sonaron 108 veces para purificar el año saliente, mientras las pantallas gigantes de Shibuya contaban los segundos hacia un 2026 lleno de luces LED.

Vista general de la multitud en un concierto esperando los fuegos artificiales del rascacielos Taipei 101, durante las celebraciones de Nochevieja en Taipei, Taiwán, el 31 de diciembre de 2025. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

Drones se iluminan para crear una imagen de un caballo rojo, el símbolo animal del 2026 en el zodíaco chino, sobre una playa en la ciudad portuaria de Busan, en el sureste de Corea del Sur, en la madrugada del 1 de enero de 2026, mientras la gente celebra el Año Nuevo durante un evento de cuenta regresiva. (Corea del Sur) EFE/EPA/YONHAP

Corea del Sur: En Seúl, el tradicional toque de la campana de Bosingak marcó el inicio de un nuevo ciclo ante una multitud emocionada.

Artistas tocan tambores en el escenario durante la celebración de la cuenta regresiva del Año Nuevo 2026 en la Gran Muralla en Juyongguan, Beijing, China, el 1 de enero de 2026. EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Hong Kong: El puerto de Victoria se encendió con un despliegue de fuegos artificiales coreografiados con música sinfónica, iluminando los rascacielos más icónicos de la ciudad.

Víspera de Año Nuevo en la playa de Gorai, a lo largo de la costa del Mar Arábigo en Mumbai, India, el 31 de diciembre de 2025. EFE/EPA/DIVYAKANT SOLANKI

El camino hacia Occidente

A esta hora, el brindis se traslada hacia las estepas de Asia Central y los desiertos del Medio Oriente. En Dubái, el Burj Khalifa —el edificio más alto del mundo— se prepara para su espectacular exhibición de luces y drones, un evento que marca la antesala de la llegada del año a Europa.

Fuegos artificiales iluminan el cielo sobre el Círculo Conmemorativo de Quezón para dar la bienvenida al Año Nuevo en Ciudad Quezón, Metro Manila, Filipinas, el 1 de enero de 2026. Las administraciones locales de todo el país celebraron el inicio del nuevo año. (Filipinas) EFE/EPA/ROLEX DELA PENA

Dato para la cena: Mientras tú te preparas para las uvas o el brindis de medianoche, en países como Nueva Zelanda ya están viviendo la mañana del 1 de enero, disfrutando del primer feriado del año.

