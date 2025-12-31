De Sídney a Tokio: Los fuegos artificiales que ya iluminan el 2026

Luces, brindis y tradición: Así recibieron el nuevo año en el otro lado del planeta mientras Bolivia cuenta las horas para su propio festejo.
31/12/2025 16:50
Mientras el olor a la cena de Nochevieja comienza a inundar los hogares de Bolivia, al otro lado del mundo, el 2026 ya es una realidad deslumbrante. El planeta ha comenzado su transición anual con un despliegue de color que ha cruzado océanos y continentes en cuestión de horas.
El despertar del gigante: Oceanía
La fiesta comenzó en el Pacífico, pero el primer gran impacto visual llegó desde Australia. El puerto de Sídney se convirtió en el epicentro del mundo con su tradicional espectáculo pirotécnico sobre el Puente de la Bahía. Miles de cascadas de luces doradas y púrpuras saludaron al 2026, una imagen que dio la vuelta al mundo cuando en nuestro país apenas desayunábamos.
Tradición y modernidad en Asia
El relevo lo tomó el Lejano Oriente, donde la celebración mezcló la tecnología con lo sagrado:
Japón: En Tokio, las campanas de los templos sonaron 108 veces para purificar el año saliente, mientras las pantallas gigantes de Shibuya contaban los segundos hacia un 2026 lleno de luces LED.
Corea del Sur: En Seúl, el tradicional toque de la campana de Bosingak marcó el inicio de un nuevo ciclo ante una multitud emocionada.
Hong Kong: El puerto de Victoria se encendió con un despliegue de fuegos artificiales coreografiados con música sinfónica, iluminando los rascacielos más icónicos de la ciudad.
El camino hacia Occidente
A esta hora, el brindis se traslada hacia las estepas de Asia Central y los desiertos del Medio Oriente. En Dubái, el Burj Khalifa —el edificio más alto del mundo— se prepara para su espectacular exhibición de luces y drones, un evento que marca la antesala de la llegada del año a Europa.
Dato para la cena: Mientras tú te preparas para las uvas o el brindis de medianoche, en países como Nueva Zelanda ya están viviendo la mañana del 1 de enero, disfrutando del primer feriado del año.
