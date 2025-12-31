¡El 2026 ya comenzó! Así recibe el mundo el Año Nuevo | VIDEO

El planeta comenzó a despedir el 2025 y a recibir el Año Nuevo 2026 desde uno de los lugares más remotos: la isla de Kiritimati, en Kiribati, que se convirtió en el primer lugar del mundo en celebrar la llegada del nuevo año.

El Año Nuevo avanza de este a oeste, pasando por distintos husos horarios y culturas. Desde pequeñas comunidades del Pacífico hasta grandes ciudades, millones de personas se preparan para festejar tras un año marcado por conflictos, desastres naturales y retos económicos.

Auckland, en Nueva Zelanda, fue una de las primeras grandes ciudades en recibir el 2026, con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó el cielo.

Más tarde, Rusia será el primer país europeo en celebrar, mientras que en América los festejos comenzarán en Argentina y Chile y terminarán en Hawái, Estados Unidos.

El 2026 llega como una oportunidad para mirar hacia nuevos comienzos y celebrar junto a familiares y amigos en todo el mundo.

