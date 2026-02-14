Wilster frena su amparo y la “Verde” respira: el repechaje no corre riesgo

El proceso legal que había abierto una nueva polémica en torno a Wilstermann dio un giro en las últimas horas. Los socios Jorge Lafuente Rivera y Denis Sánchez Rioja retiraron el Amparo Constitucional que habían presentado días atrás en contra del comité ejecutivo y los tribunales deportivos de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Ambos se presentaron cerca de las 14:00 del pasado jueves, acompañados por sus abogados, para formalizar el desistimiento mediante un memorial en el que expusieron los motivos de su decisión.

Denis Sánchez explicó que el principal factor fue la postura asumida por la propia dirigencia aviadora, que respondió con un recurso de nulidad y dejó en claro que no reconoce a los dos socios como representantes de la institución. En ese documento, elevado ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el club negó toda representatividad de Lafuente y Sánchez en nombre de Wilstermann.

Tras este episodio, Sánchez expresó su molestia públicamente y acusó a la dirigencia de obstaculizar el camino que buscaba mantener al club en la máxima categoría. En declaraciones difundidas en medios locales, señaló que la actual administración no tendría intención de asumir compromisos deportivos y lanzó duras críticas sobre la situación económica e institucional del equipo.

El tema también encendió alertas por el uso de la justicia ordinaria. En una nota dirigida a la FBF, FIFA y Conmebol, se recordó que este tipo de conflictos no deben resolverse fuera de los órganos deportivos, y se mencionó incluso la posibilidad de que Wilstermann enfrente sanciones severas, entre ellas una eventual expulsión en un Congreso federativo.

Con el amparo descartado, la expectativa de los rojos ahora se concentra en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), instancia a la que el club apunta como última vía para intentar sostenerse en la primera división, pese a haber terminado último en la temporada 2025.

De esta manera ahora la selección boliviana no corre riesgo su participación en el repechaje, y los equipos nacionales de competir en torneos internacionales porque todo se resolverá en la justicia deportiva.

