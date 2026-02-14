La prensa internacional se rinde ante Martins: su presentación en Oriente dio la vuelta al continente

La presentación de Marcelo Martins en Oriente Petrolero no solo generó expectativa en Bolivia, también fue noticia en el exterior. Distintos medios internacionales destacaron el retorno del histórico goleador como un movimiento que reaviva la ilusión de la afición, especialmente por el contexto del repechaje que se avecina para la selección boliviana.

En Ecuador, el portal Ecuavisa presentó la noticia como el regreso al fútbol de Martins tras más de dos años de retiro, resaltando que vuelve al club de sus orígenes con la mirada puesta en el reto internacional que se aproxima. En la misma línea, El Comercio también se hizo eco del anuncio y remarcó el componente emocional del retorno, además de recordar su trayectoria y el impacto que genera en Santa Cruz.

Medio ecuatoriano, Ecuavisa, refiriéndose a Marcelo Martins. Foto: captura de pantalla.

Desde Colombia, Futbolred reflejó la llegada del atacante como un movimiento con “sueño mundialista”, señalando que su regreso no se limita a reforzar a Oriente, sino que apunta a recuperar ritmo competitivo con un objetivo mayor: empujar a Bolivia en una instancia decisiva. A esa lectura se sumó ESPN en su versión colombiana, que destacó el hecho de que Martins dejó el retiro para volver a Oriente Petrolero, vinculando su retorno con la expectativa de una nueva etapa en la selección.

Fútbolred de Colombia y su titular sobre la presentación de Marcelona Martins en Oriente. Foto: captura de pantalla.

En Paraguay, ABC Color también cubrió la noticia resaltando que Martins vuelve “en busca del Mundial”, subrayando el recibimiento que tuvo por parte de la hinchada y recordando su peso histórico como uno de los máximos referentes del fútbol boliviano.

Marcelo Martins reflejado en la prensa internacional. Foto: captura de pantalla.

En conjunto, la prensa internacional coincidió en un mensaje: la presentación de Marcelo Martins en Oriente Petrolero no fue una simple formalidad, sino un regreso con significado, capaz de sacudir el ambiente deportivo y de devolverle a Bolivia una figura que todavía representa esperanza, liderazgo y gol.

