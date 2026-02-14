Marcelo Martins desata la euforia en su regreso a Santa Cruz

El aeropuerto internacional de Viru Viru se transformó en una auténtica fiesta para recibir al máximo referente de la Selección Boliviana. Entre cánticos de la hinchada de Oriente Petrolero y un despliegue policial, el delantero sorprendió a todos al besar el escudo del club albiverde.

El jugador no ocultó su emoción ante las muestras de afecto y el despliegue de las bandas de música que escoltaron su salida. “Estoy muy contento de estar en Santa Cruz, en Oriente; esto es un sueño realmente, estar volviendo a mi casa después de tanto tiempo”, declaró el atacante a los medios presentes.

