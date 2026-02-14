TEMAS DE HOY:
Pastor peruano Carnavales 2026 Interpol

24ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Marcelo Martins desata la euforia en su regreso a Santa Cruz

"Es un sueño volver a mi casa", afirmó el delantero tras su esperado arribo a la capital cruceña.

Ximena Rodriguez

13/02/2026 21:04

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El aeropuerto internacional de Viru Viru se transformó en una auténtica fiesta para recibir al máximo referente de la Selección Boliviana. Entre cánticos de la hinchada de Oriente Petrolero y un despliegue policial, el delantero sorprendió a todos al besar el escudo del club albiverde.

El jugador no ocultó su emoción ante las muestras de afecto y el despliegue de las bandas de música que escoltaron su salida. “Estoy muy contento de estar en Santa Cruz, en Oriente; esto es un sueño realmente, estar volviendo a mi casa después de tanto tiempo”, declaró el atacante a los medios presentes.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD