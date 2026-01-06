TEMAS DE HOY:
Deportes

Máximo Mamani ya es de Always Ready: "He decidido jugar para la selección boliviana"

El delantero argentino, de raíces bolivianas, inició su trámite de nacionalización tras conversar con Oscar Villegas.

Ximena Rodriguez

06/01/2026 0:00

El club Always Ready oficializó la llegada del delantero argentino Máximo Mamani, quien decidió nacionalizarse para representar a Bolivia gracias a la gestión de Óscar Villegas. El atacante de abuelo boliviano confirmó que su llegada al equipo paceño es el paso definitivo para vestir la camiseta de "La Verde".

Mamani expresó su orgullo por el desempeño actual de los seleccionados nacionales y espera que sus documentos estén listos para integrarse al plantel en enero. "Si se dan los papeles rápido, creería que sí podría estar", afirmó el jugador tras su primer contacto en el aeropuerto de La Paz.

El refuerzo llega al país acompañado de su pareja y agradeció profundamente el apoyo constante de su familia durante su carrera en Argentina. El futbolista se mostró entusiasmado por conocer la cultura local y sumarse de inmediato a los entrenamientos del equipo de la banda roja.

