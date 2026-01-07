El viceministro de Coordinación de Gestión Pública, Julio Héctor Linares, aseguró este martes en el programa Que No Me Pierda que el gobierno continuará con el diálogo sobre el decreto 5503 con diversos sectores sociales, pese a que la Central Obrera Boliviana (COB) no asistió a la convocatoria oficial.

Según Linares, “la COB ha mostrado radicalidad e intransigencia. Lo que quieren no es dialogar, quieren la abrogación del decreto como única condición para sentarse a conversar”.

El viceministro explicó que mañana se desarrollará un encuentro con más de 120 representantes de transportistas, gremialistas, artesanos, juntas vecinales y profesionales, organizados en seis mesas temáticas.

“Cuando le dijimos a Mario Arguello quiénes participan en las mesas, él dijo que ninguna de estas organizaciones le representa. Esto refleja la visión de la COB de siempre querer imponer condiciones en lugar de dialogar”, enfatizó.

“Las puertas siempre están abiertas para la COB. Queremos dialogar con todos los sectores, pero el diálogo debe ser serio, basado en propuestas técnicas, no en condiciones inamovibles”, afirmó.

El viceministro indicó que los dirigentes de la COB ven como única solución la abrogación del decreto 5503. “Ellos dicen que si se abroga recién conversamos y esa no es la forma de realizar un diálogo; no hay forma de conversar con ellos si solo hay esa condición”

18,7 millones de dólares anuales en la COB

El viceministro Julio Héctor Linares explicó que la Central Obrera Boliviana (COB) recibe anualmente 18,7 millones de dólares provenientes de los aportes automáticos de los salarios de más de 200.000 trabajadores del sector público, incluidos educación, salud y minería.

“Estos fondos provienen de descuentos obligatorios que se hacen a los trabajadores asalariados y que luego se canalizan a las federaciones y a la COB”, afirmó Linares.

Según el viceministro, los recursos se distribuyen de la siguiente manera: 13 millones de dólares corresponden a los sindicatos de maestros, 4 millones a los sindicatos de salud y aproximadamente 1,5 a 1,7 millones a los sindicatos de minería.

El funcionario también señaló que la administración de estos fondos no está regulada por el gobierno. “No sabemos exactamente cómo se manejan los recursos una vez que llegan a la COB. Tampoco hay rendición de cuentas obligatoria de parte de las federaciones o confederaciones. Es un mecanismo que requiere revisión urgente”, añadió.

Además, Linares recordó que estos recursos se gestionan gracias a decretos avalados por expresidentes y anteriores gobiernos, lo que hace que los descuentos se realicen de manera automática desde el salario de los trabajadores.

“El máximo dirigente de la COB gana más que el presidente del Estado. Además de los 12 sueldos más aguinaldo, reciben un bono de producción ligado al desempeño de las empresas mineras, lo que eleva su total anual a 14 sueldos”, explicó Linares.

Mira la programación en Red Uno Play