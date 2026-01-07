La razón por la que se canceló el amistoso entre Bolivia y República Dominicana

El amistoso entre la selección boliviana y República Dominicana fue cancelado debido a problemas de gestión y falta de respuesta oportuna a las condiciones planteadas por el combinado caribeño. Así lo explicó el empresario de jugadores Silvio Fontana, quien brindó detalles sobre las razones que llevaron a que el encuentro no se dispute.

Según Fontana, República Dominicana envió sus condiciones para concretar el partido, pero estas no fueron respondidas a tiempo.

“Fernando siempre es una persona correcta, tiene las ideas muy claras, pero hay asesores que no trabajan bien”, señaló, dejando entrever que la falta de coordinación interna fue determinante para que la negociación no prospere.

El empresario indicó que, ante la demora, se tomó la decisión desde la Federación de no continuar con el acuerdo, lo que impidió que el seleccionado dominicano tenga espacio para reorganizar su calendario local. Esta situación hizo imposible que cumplieran con los requisitos que Bolivia necesitaba para concretar el amistoso.

Finalmente, Fontana aseguró que la cancelación ya fue oficializada y que el partido no se jugará, cerrando así cualquier posibilidad de reprogramación entre ambas selecciones.

