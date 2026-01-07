TEMAS DE HOY:
Deportes

[Video] Cr7 se viste con prenda similar al de la captura de Maduro

Un video muestra al futbolista con un conjunto deportivo que se asemeja al que llevaba el expresidente venezolano durante su captura, generando gran repercusión en redes sociales. 

Martin Suarez Vargas

07/01/2026 11:48

Cristiano Ronaldo en el Al Nassr en el centro, en los círculos, CR7 y Maduro con el Buzo. Foto: Internet.
Arabia Saudita.

Escuchar esta nota

Un video que circula en redes sociales muestra a Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr de Arabia Saudita y la selección de Portugal, vistiendo un conjunto deportivo muy similar al que llevaba Nicolás Maduro durante su captura por parte de Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero.

En las imágenes, el futbolista es grabado aparentemente mientras ingresaba a un hotel, vistiendo un buzo de la misma marca y estilo que se hizo viral tras el incidente con el expresidente venezolano.

La escena no pasó desapercibida y rápidamente se volvió tendencia, generando comentarios diversos entre los usuarios. Algunos elogiaron la coincidencia de forma creativa, mientras que otros expresaron opiniones más personales sobre la elección de vestimenta del jugador portugués.

Hasta el momento, ni Cristiano Ronaldo ni sus representantes se han pronunciado sobre el video, que continúa siendo compartido en redes sociales debido a la curiosa similitud entre ambas prendas.

