¿Habrá reemplazante de República Dominicana en el amistoso ante Bolivia? Esta es la respuesta

Tras la caída del amistoso, Silvio Fontana dio su versión sobre lo ocurrido y se refirió a la posibilidad de un rival sustituto para la Verde.

Martin Suarez Vargas

07/01/2026 10:24

Seleccionado de República Dominicana. Foto: Internet.
Bolivia.

La cancelación del amistoso entre Bolivia y República Dominicana generó dudas sobre la posibilidad de que exista un rival sustituto para la Verde. Sin embargo, el empresario de jugadores Silvio Fontana descartó esa opción y brindó detalles sobre cómo se tomó la decisión.

Fontana señaló que la negociación con República Dominicana no prosperó debido a problemas de coordinación. Según explicó, el seleccionado caribeño envió sus condiciones, pero estas no fueron respondidas a tiempo.

“Fernando siempre es una persona correcta, tiene las ideas muy claras, pero hay asesores que no trabajan bien”, afirmó, apuntando a una falta de gestión que terminó influyendo en la decisión de no continuar con el amistoso.

El empresario agregó que, al no recibir una respuesta oportuna, se optó desde la Federación por no avanzar, lo que impidió que República Dominicana tuviera margen para modificar su calendario local. Esto provocó que no pudiera cumplir con los requisitos que Bolivia necesitaba, situación que finalmente llevó a que se oficialice la cancelación del partido.

Respecto a la posibilidad de un reemplazante, Fontana fue claro al señalar que, por decisión del cuerpo técnico de la selección, Bolivia solo disputará los amistosos ya definidos frente a Panamá y México, sin contemplar un nuevo rival.

Hasta el momento, la Federación Boliviana de Fútbol no ha emitido un comunicado oficial sobre la cancelación ni sobre la programación de otros encuentros amistosos.

