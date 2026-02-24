La Academia Sporting Santa Cruz inició pruebas con más de 500 niños

Con una masiva convocatoria y la ilusión intacta de convertirse en futbolistas profesionales, más de 500 niños participaron en el primer día de pruebas gratuitas del Sporting Santa Cruz, club que comenzó oficialmente su proyecto deportivo este año en el séptimo anillo, zona Villa Fraterna 2.

Las evaluaciones se extenderán hasta el sábado y están dirigidas a jugadores entre 8 y 15 años, tanto en damas como en varones.

El director general del club, Rodrigo Marion, destacó la respuesta de las familias cruceñas y el entusiasmo de los pequeños futbolistas. “Hay mucho talento, hay chicos con muchas ganas, mucho entusiasmo. Eso para nosotros es lo fundamental, que tengan ganas, el resto nosotros se lo vamos a enseñar”, afirmó.

Marion invitó a más niños a sumarse a las pruebas, recordando que las mismas categorías podrán volver a ser observadas el jueves.

Las pruebas son completamente gratuitas y abiertas a todos los niños de Santa Cruz, bajo la premisa de que el talento se encuentra en cada rincón de la ciudad.

“Queremos llegar a todos los niños, a todos los barrios. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de representar a Santa Cruz”, expresó Marion.

En esta primera etapa, la formación abarcará desde la sub-8 hasta la sub-15. El crecimiento será progresivo y planificado.

“Este año iniciamos hasta la sub-15. No queremos ir más grande porque queremos formar a los jugadores de una línea bien específica, como los queremos formar. Y ya con los siguientes años vamos a ir creciendo con las generaciones que vamos a ir teniendo en el proyecto”.

Para el fútbol femenino, el club iniciará con las categorías 14-16, con proyección de expansión.

El club ya tiene previsto competir en torneos oficiales de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) en todas sus categorías.

Además, en octubre el club organizará un evento internacional con equipos extranjeros.“Tenemos dos equipos de Barcelona que vienen, una sub-15 y una sub-17. Y vamos a abrir las puertas a más equipos de afuera para traer competencia al país”.

Aunque recién comienza su camino, Sporting Santa Cruz tiene metas claras a mediano plazo.

“Nosotros aspiramos a subir a la liga en cinco años. Es el crecimiento lento que esperamos. Y paralelamente ir creciendo en la infraestructura como ya ven con las canchas y con las edificaciones que vamos a crear”.

