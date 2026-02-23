Una coladera: así quedó el vehículo donde fue abatido “El Mencho”

Una fotografía difundida en distintas plataformas revela las condiciones del motorizado en el que se trasladaba el presunto narcotraficante mexicano, quien murió tras un enfrentamiento con fuerzas del Ejército mexicano la mañana del domingo.

En la imagen se observan decenas de impactos de bala en la carrocería del vehículo semiblindado.

Según medios locales, “El Mencho” viajaba junto a su escolta cuando fueron interceptados por elementos de seguridad en el municipio de Talpa de Allende. En medio del operativo también se reportó la participación de una aeronave, que habría sido obligada a descender o se habría estrellado, lo que desencadenó el combate final.

Estado en el que quedó el vehículo de El Mencho. Foto: redes sociales.,

Las fotografías muestran un medio de transporte tipo SUV con múltiples perforaciones, vidrios destrozados y señales de calcinación en la estructura. El interior no es visible en las imágenes difundidas.

El vehículo fue asegurado como evidencia y será sometido a peritajes por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con el fin de reconstruir la secuencia de los hechos. Entretanto, en distintas regiones de aquel país se reportaron hechos violentos atribuidos al grupo criminal al que se le vinculaba.

Mira la programación en Red Uno Play