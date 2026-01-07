“No es momento de bloquear”: transporte pesado de Oruro rechaza movilizaciones

El dirigente del transporte pesado de Oruro, Jorge Gutiérrez, expresó su rechazo a las movilizaciones y bloqueos que impiden la libre transitabilidad en el país, señalando que estas medidas generan graves perjuicios económicos, especialmente para el transporte de carga nacional e internacional.

“No es momento de hacer bloqueos. A nosotros, particularmente al sector del transporte pesado internacional, nos afecta bastante, porque trabajamos con rutas y plazos establecidos. No entregamos la carga cuando queremos, debemos cumplir contratos”, afirmó.

Gutiérrez explicó que cada hora o día de retraso implica multas económicas, tanto en exportaciones como importaciones, lo que agrava la situación del sector.

“Las horas o días que nos retrasemos tenemos que pagar multas. Hoy tenemos varios camiones varados en carretera que no pueden ingresar ni sacar mercadería. Ese es el gran problema que estamos atravesando”, lamentó.

El dirigente señaló que numerosas unidades permanecen atrapadas en los puntos de bloqueo, lo que impide el normal flujo comercial y afecta directamente a la economía nacional.

Asimismo, pidió a los sectores movilizados permitir el trabajo y acudir a los espacios de diálogo abiertos por el Gobierno.

“Estamos con un nuevo gobierno y creemos que nos van a escuchar. Pedimos mano dura contra quienes realmente dificultan el libre tránsito en el país. No podemos seguir soportando más tiempo esta situación”, sostuvo.

Gutiérrez indicó que, pese a que el transporte también se ha visto afectado por decisiones gubernamentales, el sector asumió la difícil coyuntura económica con el objetivo de contribuir a la recuperación del país.

“Es hora de trabajar. El Gobierno está convocando a mesas de diálogo para hablar de los artículos de los decretos que afectan a algunos sectores. Lo correcto es sentarse a conversar y no paralizar el país”, concluyó.

