Caso Marset: intensifican operativos en zonas de difícil acceso en Santa Cruz

Los operativos en torno al caso del narcotraficante Sebastián Marset no se detienen. Este jueves, efectivos policiales avanzaron hacia zonas de difícil acceso en el norte de Santa Cruz, en un nuevo despliegue para dar con más elementos clave de la investigación.

Avance en zonas remotas

Unidades tácticas, bajo el mando del comando departamental, se internaron más de 50 kilómetros dentro del municipio de Portachuelo.

El operativo se desarrolla en caminos complicados, donde el acceso es limitado, lo que evidencia la magnitud del despliegue.

En busca de más pruebas

El objetivo es claro: llegar a nuevas propiedades y recolectar evidencias que permitan avanzar en el caso.

En las últimas semanas, los operativos han incluido:

Intervención de quintas e inmuebles

Recolección de elementos considerados clave

Aprehensión de personas, incluso extranjeras

Estos resultados comienzan a marcar avances en la investigación.

Fuerte despliegue policial

Los efectivos se encuentran fuertemente equipados, con armamento y chalecos antibalas, ante el riesgo que implica ingresar a estas zonas.

Actualmente, continúan evaluando las rutas para poder avanzar aún más en el terreno.

Operativos sin pausa

Desde la Policía se reiteró que las acciones no se detendrán hasta dar con todos los implicados en esta organización.

El objetivo es ubicar tanto a ciudadanos extranjeros como a personas que habrían formado parte de la red en el país.

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