Caso Marset: intensifican operativos en zonas de difícil acceso en Santa Cruz

Unidades tácticas se internaron en zonas de difícil acceso en Portachuelo en busca de nuevas pruebas y posibles implicados. La Policía asegura que las acciones continuarán.
19/03/2026 16:02
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Los operativos en torno al caso del narcotraficante Sebastián Marset no se detienen. Este jueves, efectivos policiales avanzaron hacia zonas de difícil acceso en el norte de Santa Cruz, en un nuevo despliegue para dar con más elementos clave de la investigación.
Avance en zonas remotas
Unidades tácticas, bajo el mando del comando departamental, se internaron más de 50 kilómetros dentro del municipio de Portachuelo.
El operativo se desarrolla en caminos complicados, donde el acceso es limitado, lo que evidencia la magnitud del despliegue.
En busca de más pruebas
El objetivo es claro: llegar a nuevas propiedades y recolectar evidencias que permitan avanzar en el caso.
En las últimas semanas, los operativos han incluido:
Intervención de quintas e inmuebles
Recolección de elementos considerados clave
Aprehensión de personas, incluso extranjeras
Estos resultados comienzan a marcar avances en la investigación.
Fuerte despliegue policial
Los efectivos se encuentran fuertemente equipados, con armamento y chalecos antibalas, ante el riesgo que implica ingresar a estas zonas.
Actualmente, continúan evaluando las rutas para poder avanzar aún más en el terreno.
Operativos sin pausa
Desde la Policía se reiteró que las acciones no se detendrán hasta dar con todos los implicados en esta organización.
El objetivo es ubicar tanto a ciudadanos extranjeros como a personas que habrían formado parte de la red en el país.
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