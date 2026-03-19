Impactantes imágenes: policía muere tras brutal choque contra un camión

Un trágico accidente de tránsito quedó registrado en impactantes imágenes en São Paulo, donde un agente policial perdió la vida tras colisionar con un camión mientras conducía su motocicleta.

El hecho ocurrió en cuestión de segundos. Tras el impacto, el uniformado fue expulsado violentamente de la moto, saliendo despedido por los aires ante la magnitud del choque.

Un impacto devastador

De acuerdo con los primeros reportes, la motocicleta chocó contra un camión en plena vía, provocando que el agente perdiera el control y fuera lanzado varios metros.

Las imágenes del momento, que rápidamente circularon en redes sociales, muestran la fuerza del impacto y la gravedad del accidente.

Traslado de emergencia

El policía fue auxiliado y trasladado de inmediato a un centro médico, donde ingresó en estado crítico.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, horas más tarde se confirmó su muerte cerebral.

Investigación en curso

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y establecer responsabilidades.

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