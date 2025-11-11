Identifican a motociclista y cautelarán a los conductores responsables del accidente

Cautelarán a dos conductores involucrados en un grave accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo 9 de noviembre en la avenida Alemania, zona norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La víctima, identificada como Juan Sebastián Viveros Lino, de 24 años, permanece internado en terapia intensiva tras sufrir politraumatismos graves.

Según el reporte de la Fiscalía, el accidente se produjo cuando Viveros transitaba en motocicleta por la avenida y colisionó contra la puerta de un vehículo que estaba estacionado aparentemente por desperfectos mecánicos. Momentos después, cayó al pavimento y fue arrollado por una camioneta que circulaba detrás.

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran que la apertura de la puerta por parte del conductor estacionado ocurrió justo antes de que pasara la motocicleta, desencadenando la cadena de hechos que terminó en el grave atropello.

Ambos conductores involucrados serán cautelados por los delitos de lesiones graves y gravísimas y conducción peligrosa, mientras que los resultados de los test de alcoholemia arrojaron negativo para ambos. La Fiscalía adelantó que solicitará detención preventiva, considerando que la víctima registra más de 90 días de impedimento.

El motociclista fue trasladado de inmediato a un centro de salud, donde permanece con diagnóstico de politraumatismo en el abdomen y en el miembro superior derecho. La investigación continúa para determinar las responsabilidades precisas de los implicados.

