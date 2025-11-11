TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE MOTOCICLISTA juez asesinado

31ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Identifican a motociclista y cautelarán a los conductores responsables del accidente

La víctima, de 24 años, permanece internado en terapia intensiva tras sufrir politraumatismos graves.

Charles M. Flores

11/11/2025 12:09

Conductores serán cautelados por lesiones graves y conducción peligrosa tras accidente con motociclista. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Cautelarán a dos conductores involucrados en un grave accidente de tránsito ocurrido el pasado domingo 9 de noviembre en la avenida Alemania, zona norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

La víctima, identificada como Juan Sebastián Viveros Lino, de 24 años, permanece internado en terapia intensiva tras sufrir politraumatismos graves.

Según el reporte de la Fiscalía, el accidente se produjo cuando Viveros transitaba en motocicleta por la avenida y colisionó contra la puerta de un vehículo que estaba estacionado aparentemente por desperfectos mecánicos. Momentos después, cayó al pavimento y fue arrollado por una camioneta que circulaba detrás.

Las imágenes de cámaras de seguridad muestran que la apertura de la puerta por parte del conductor estacionado ocurrió justo antes de que pasara la motocicleta, desencadenando la cadena de hechos que terminó en el grave atropello.

Ambos conductores involucrados serán cautelados por los delitos de lesiones graves y gravísimas y conducción peligrosa, mientras que los resultados de los test de alcoholemia arrojaron negativo para ambos. La Fiscalía adelantó que solicitará detención preventiva, considerando que la víctima registra más de 90 días de impedimento.

El motociclista fue trasladado de inmediato a un centro de salud, donde permanece con diagnóstico de politraumatismo en el abdomen y en el miembro superior derecho. La investigación continúa para determinar las responsabilidades precisas de los implicados.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD