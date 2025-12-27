“Mamá arruinó la Navidad”: el crimen que obligó a niños a abrir regalos junto al cuerpo de su madre

“Mamá arruinó la Navidad”. Esa frase, pronunciada por un padre para encubrir un crimen atroz, marcó para siempre la vida de tres niños.

Durante la madrugada del 25 de diciembre de 2011, William Wallace asesinó a su esposa Za'zell Preston, de apenas 26 años, en su vivienda de Anaheim, al sur de California (EE.UU.). Tras matarla, arrastró su cuerpo desde el dormitorio y lo colocó en el sofá de la sala.

Luego, en un intento macabro por ocultar lo ocurrido, le puso lentes oscuros y esperó a que sus hijos bajaran las escaleras para abrir los regalos de Navidad: un bebé de siete semanas y dos niñas de 3 y 8 años, hijas de una relación anterior de Za’zell.

Las niñas creyeron la versión de su padre. Les dijo que su madre se había emborrachado y que “había arruinado la Navidad”. No sabían que estaban celebrando frente al cuerpo sin vida de su mamá.

Un crimen que pudo evitarse

El 4 de junio de 2021, casi diez años después del hecho, William Wallace fue condenado a 15 años de prisión por asesinato en segundo grado. Durante el juicio, la Fiscalía del Condado de Orange reveló que Za’zell era víctima constante de violencia doméstica.

Incluso, Wallace ya había cumplido una condena de tres meses de cárcel por agredirla. Por esa razón, Za’zell estudiaba en la universidad con el sueño de convertirse en consejera en violencia de género y ayudar a otras mujeres a salir del círculo de abuso que ella misma padecía.

“Golpeó y torturó a mi hija, y al mismo tiempo asesinó mentalmente a sus hijos. No le mostró piedad. No le mostremos piedad”, declaró Saidell Preston, madre de la víctima, durante la audiencia de sentencia, según la agencia AP.

Los relatos que revelaron la brutalidad

De acuerdo con la investigación, la pareja había asistido a una fiesta de Nochebuena el 24 de diciembre de 2011. Al volver a casa, comenzaron a discutir. Un testigo aseguró que vio cómo William forzó a Za’zell a regresar al departamento cuando ella intentó irse.

Wallace sostuvo que su esposa estaba ebria, que tropezó y cayó sobre una mesa de cristal. Sin embargo, la hija mayor de Za’zell —testigo directa— declaró que William la empujó violentamente.

Con apenas 17 años, la joven relató ante el tribunal que el hombre golpeó la cabeza de su madre contra el inodoro.

“Después de eso, creo que ya estaba muerta. Él la llevó al dormitorio y la acostó como si durmiera. Recuerdo que estaba fría”, contó.

A la mañana siguiente, la niña bajó a la sala para abrir los regalos.

“Intenté tocar a mi mamá, estaba completamente dura, fría. Le dije ‘mamá’ y no respondió”, relató más tarde, según el diario Mirror.

La escena del horror

A las 9:30 de la mañana de Navidad, William llamó al 911. La Policía encontró el cuerpo de Za’zell en el sofá, con vidrios rotos por el suelo, manchas de sangre, golpes en las paredes y una puerta con las bisagras destruidas.

Los niños estaban allí, rodeados de papel de regalo. Habían abierto los obsequios frente a su madre muerta sin saberlo.

“Que una joven madre pierda la vida tras años de violencia es una tragedia desgarradora. Pero que sus hijos se vean obligados a pasar la Navidad junto a su cuerpo lo hace aún más cruel”, declaró el fiscal del condado, Todd Spitzer.

Aunque Wallace fue condenado a 15 años, se le computaron los nueve años que ya había pasado en prisión preventiva.

La hija mayor cerró su testimonio con una frase que resume el impacto de aquel día:

“Desde que él asesinó a mi mamá, no tuve infancia. Mi vida ha sido una espiral descendente”.

