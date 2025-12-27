Hombre destroza un coche por mojarlo y hace que su hija lo bloquee para que no huya | VIDEO

Un video que circula en redes ha causado indignación en China: un hombre que iba en scooter eléctrico destrozó un coche porque le había salpicado agua mientras llovía. Pero lo que más impacta es que involucró a su propia hija en el ataque.

En las imágenes se ve cómo obliga a la niña a pararse frente al vehículo para que el conductor no pueda irse. Mientras tanto, él rompe el parabrisas y hasta logra meterse dentro del coche. La niña llora desconsolada detrás de su padre mientras este protagoniza la violenta escena.

El conductor del coche intentó escapar, pero el hombre lo persiguió por la calle, prolongando el caos.

El video ha generado rechazo en redes, con usuarios criticando la agresión y el hecho de usar a una menor para intimidar.

