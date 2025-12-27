TEMAS DE HOY:
Internacional

Hombre destroza un coche por mojarlo y hace que su hija lo bloquee para que no huya | VIDEO

Un hombre en China reaccionó de manera violenta tras que un coche lo mojara mientras llovía. El video ha generado indignación en redes sociales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

27/12/2025 18:41

China

Un video que circula en redes ha causado indignación en China: un hombre que iba en scooter eléctrico destrozó un coche porque le había salpicado agua mientras llovía. Pero lo que más impacta es que involucró a su propia hija en el ataque.

En las imágenes se ve cómo obliga a la niña a pararse frente al vehículo para que el conductor no pueda irse. Mientras tanto, él rompe el parabrisas y hasta logra meterse dentro del coche. La niña llora desconsolada detrás de su padre mientras este protagoniza la violenta escena.

El conductor del coche intentó escapar, pero el hombre lo persiguió por la calle, prolongando el caos.

El video ha generado rechazo en redes, con usuarios criticando la agresión y el hecho de usar a una menor para intimidar. 

 

