Asesinan a repartidor de tarjetas en Viacha: murió por impacto de bala y buscan a los autores

La autopsia médico-legal confirmó que el joven repartidor de tarjetas de telefonía móvil asesinado en Viacha murió a causa de un impacto de bala en el tórax. Así lo informó el fiscal de la localidad, Rodrigo Trigo.

El hecho ocurrió la tarde del jueves en la zona Urkupiña II, cuando la víctima, de 24 años, fue interceptada por dos antisociales que intentaron robarle el dinero producto de la venta de tarjetas.

El ataque

Según testimonios de vecinos, los delincuentes llegaron a bordo de un vehículo de color negro y sorprendieron al joven mientras realizaba su trabajo habitual.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la víctima intentó resistirse y forcejeó con los atacantes para evitar que le arrebataran su mochila, donde llevaba dinero en efectivo y tarjetas de recarga.

Durante el enfrentamiento, los antisociales efectuaron al menos dos disparos. Uno de los proyectiles impactó en el tórax del joven, provocándole la muerte.

Investigación en curso

Tras el levantamiento legal del cadáver, el cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital de Clínicas para la autopsia correspondiente.

El director regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) informó que se revisan las cámaras de seguridad del sector para identificar y rastrear a los autores, quienes se dieron a la fuga tras cometer el crimen.

El hecho, ocurrido aproximadamente a las 14:00 y a plena luz del día, generó alarma e indignación entre los vecinos, quienes exigen mayor presencia policial ante el incremento de hechos delictivos en la zona.

Las investigaciones continúan para dar con los responsables.

