Así fue la caída de un motociclista tras desprenderse la rueda durante una peligrosa maniobra en Brasil

Un video que circula en redes sociales muestra un accidente de tránsito ocurrido en Paranaguá, Brasil, donde un motociclista sufrió un accidente tras realizar una maniobra peligrosa.

El conductor levantó la moto sobre una sola rueda, pero durante la maniobra la rueda se desprendió, provocando que tanto él como el pasajero cayeran al suelo. En las imágenes se observa que uno de los ocupantes logra levantarse, mientras que el otro permanece tendido hasta recibir ayuda de personas que pasaban por el lugar.

El incidente generó comentarios en redes, muchos de ellos señalando la importancia del uso del casco y la prudencia al conducir. Entre los mensajes se podían leer frases como “Suerte que tenían casco” y “Moraleja: Las motos son para andarlas en dos ruedas, como fueron diseñadas”.

Afortunadamente, no se reportaron heridas de gravedad, aunque el susto fue considerable. El hecho sirve como recordatorio sobre los riesgos de realizar acrobacias sin la debida preparación y equipo de seguridad, y la necesidad de respetar las normas de tránsito.

