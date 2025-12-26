Dos desaparecidos en el mar frente a la costa inglesa tras salir a nadar el día de Navidad

Londres, 26 dic (EFE)

Dos personas permanecen este viernes desaparecidas después de que el día de Navidad salieran a nadar con un grupo de personas en una playa del condado de Devon, en el suroeste de Inglaterra, informó la Policía.

Los servicios de emergencia acudieron ayer por la mañana a una playa de la localidad de Budleigh Salterton, en Devon, cuando recibieron una alerta sobre la presencia de personas en dificultades en el agua, en una jornada fría y con fuertes vientos en la zona.

Varias personas que entraron en el mar fueron rescatadas, pero dos de ellas están aún desaparecidas.

Según la Policía de Devon & Cornwall, en el suroeste inglés, la búsqueda de los guardacostas para localizar a los desaparecidos -dos hombres de entre 40 y 60 años- quedó concluida ayer por la tarde.

La Oficina británica de Meteorología emitió una alerta el día de Navidad por mal tiempo en la zona, con fuertes vientos, por lo que las fuerzas del orden han pedido a la población que no salga a nadar. EFE

vg/ah

