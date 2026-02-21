Cívicos cruceños declaran persona no grata a la viceministra de Autonomías

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, lanzó un manifiesto público en el que ratificó la defensa irrestricta de la autonomía cruceña y anunció la declaratoria de persona no grata contra la viceministra Andrea Barrientos.

La medida surge tras las declaraciones de la autoridad nacional sobre el modelo de distribución 50-50 de recursos, que desde Santa Cruz consideran una muestra de “centralismo agotado”.

Cochamanidis afirmó que “Santa Cruz no nació pidiendo permiso, nació produciendo, construyendo y defendiendo su derecho a decidir”, y sostuvo que la autonomía no es una concesión del poder central, sino una conquista histórica lograda tras décadas de lucha.

“La autonomía no es un regalo, se la arrancamos al centralismo. Es identidad, es mandato democrático y es irreversible”, enfatizó.

En su pronunciamiento, el directorio del Comité resolvió declarar persona no grata a la viceministra por lo que consideran “visión centralista, falta de idoneidad técnica y desprecio sistemático al modelo autonómico y productivo”.

Además, exigieron su destitución inmediata o su renuncia. “Caso contrario, Santa Cruz desconoce su autoridad y no se sentará en ninguna mesa donde ella pretenda representar al Gobierno nacional”, advirtió Cochamanidis.

Asimismo, cuestionó el funcionamiento del Viceministerio de Autonomías, señalando que “gasta millones de bolivianos al año sin lograr avances reales en competencias o recursos para las regiones”.

Desde el Comité plantean el cierre definitivo de esa instancia y la creación de un delegado presidencial autonómico en cada departamento, con el objetivo de viabilizar el esquema 50-50 y liberar competencias.

