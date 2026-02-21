Juan Carlos Coca apuesta por una gestión digital y educativa para transformar Sacaba

Juan Carlos Coca, licenciado en sociología con especializaciones en marketing, alta gerencia y finanzas, se presenta como una nueva alternativa política para la alcaldía de Sacaba bajo la sigla “Soluciones Con Todos”. Con una trayectoria centrada en la ejecución de proyectos sociales y productivos, Coca asegura ser un ciudadano cansado de la corrupción y del crecimiento urbano caótico que ha experimentado el municipio en los últimos años, proponiendo una administración transparente que rompa con los vicios de la política tradicional.

En su plan de gobierno, el candidato destaca la urgencia de fortalecer el sistema de salud de primer nivel, bajo un modelo que combine la calidad técnica con la calidez en la atención. En el ámbito educativo, su propuesta estrella es la creación del Centro de Alto Rendimiento Estudiantil, una institución diseñada para identificar y potenciar talentos extraordinarios en el municipio, además de implementar programas transversales de nutrición sana y fomentar una educación inclusiva y equitativa para todos los sectores.

Respecto al desarrollo urbano y medioambiental, Coca plantea la recuperación de las franjas de seguridad del Río Maylanco para convertirlas en cordones ecológicos. Este proyecto contempla la creación de áreas de recreación y ciclovías, buscando transformar un espacio crítico en un pulmón verde para el esparcimiento ciudadano. Asimismo, propone modernizar la relación entre la alcaldía y el vecino mediante una administración ágil y digital que ofrezca incentivos tributarios y facilidades de pago para dinamizar la economía local.

Finalmente, Juan Carlos Coca sostiene que su motivación principal es el servicio, un valor que aplica tanto en su entorno familiar como en su compromiso con la comunidad sacabeña.

