¿Fuiste sorteado jurado electoral? Estos son los plazos y requisitos para presentar tu excusa

Ser jurado electoral es una obligación ciudadana establecida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), bajo normativa del Órgano Electoral Plurinacional. Sin embargo, existen causales que permiten excusarse, siempre que el trámite se realice dentro del plazo oficial y con la documentación correspondiente.

El punto clave es este: fuera del plazo, la excusa no será considerada.

¿Cuál es el plazo para presentar la excusa?

El periodo para presentar excusas:

Inicia un día después de la publicación oficial de la lista de jurados.

Se extiende por siete días calendario consecutivos .

Finaliza a las 23:59 del séptimo día.

Esto significa que no se cuentan solo días hábiles, sino también fines de semana.

Si no presentas tu solicitud dentro de ese periodo, el TED no podrá recibir ni evaluar tu excusa.

¿Qué requisitos debes presentar?

Toda persona que solicite excusa debe adjuntar obligatoriamente:

Carta de solicitud dirigida al Tribunal Electoral Departamental (TED).

Fotocopia de cédula de identidad vigente.

Documento de respaldo según la causal invocada.

Los documentos de respaldo pueden ser:

Certificado médico original (en caso de enfermedad, impedimento físico o embarazo).

Documento laboral que acredite funciones impostergables.

Documentación que respalde caso fortuito o fuerza mayor.

Documento que acredite condición de dirigente o candidato.

Sin documentación de respaldo, la excusa puede ser rechazada.

¿Dónde se presenta la excusa?

El trámite puede realizarse de dos maneras:

🔹 Vía virtual:

A través de la Plataforma Ciudadana Electoral del Órgano Electoral Plurinacional, creando una cuenta y cargando los documentos digitalizados.

🔹 Vía presencial:

En la Secretaría de Cámara del Tribunal Electoral Departamental correspondiente.

En zonas rurales, también se puede presentar ante el notario electoral asignado.

¿Qué pasa después?

El Tribunal Electoral Departamental evaluará la solicitud y emitirá una resolución aceptando o rechazando la excusa, de acuerdo con el cumplimiento del plazo y la validez de la documentación presentada.

Clave para evitar sanciones

Revisa la fecha de publicación de la lista de jurados.

Calcula los siete días calendario.

Presenta tu solicitud con todos los documentos completos.

No esperes hasta el último día.

Cumplir con los plazos y requisitos es fundamental para que tu excusa sea válida y evitar posibles sanciones establecidas en la normativa electoral.

Mira la programación en Red Uno Play