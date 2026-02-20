¿Saliste sorteada como jurado electoral y estás embarazada? Esto es lo que debes saber

Si estás embarazada y fuiste sorteada como jurado electoral para las elecciones subnacionales, es importante que sepas que no estás obligada a cumplir esa función si tu estado de gravidez te impide hacerlo.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconoce el embarazo como una causal válida para presentar excusa, siempre que se cumpla con los requisitos y el plazo establecido por el Órgano Electoral Plurinacional.

¿Cuál es el plazo para excusarte?

El periodo para presentar excusas inicia un día después de la publicación oficial de la lista de jurados y se extiende por siete días calendario.

Es fundamental realizar el trámite dentro de ese plazo, ya que fuera de esas fechas la solicitud no será considerada.

¿Qué necesitas presentar?

Si estás embarazada, debes adjuntar:

Carta de solicitud dirigida al Tribunal Electoral Departamental (TED).

Fotocopia de tu cédula de identidad.

Certificado médico original que acredite tu estado de gravidez.

El certificado médico es el documento clave para respaldar tu excusa.

¿Cómo puedes hacer el trámite?

Tienes dos opciones:

🔹 En línea:

A través de la Plataforma Ciudadana Electoral del Órgano Electoral Plurinacional, creando una cuenta y subiendo la documentación requerida.

🔹 Presencial:

Presentando los documentos en la Secretaría de Cámara del Tribunal Electoral Departamental correspondiente a tu departamento.

En zonas rurales, también puedes acudir al notario electoral asignado, quien remitirá tu solicitud al TED.

¿Qué pasa después?

El Tribunal Electoral Departamental evaluará tu solicitud y emitirá una resolución aceptando o rechazando la excusa, de acuerdo con la normativa vigente.

Un derecho y una prioridad

El embarazo implica cuidados médicos, control prenatal y, en muchos casos, limitaciones físicas. Por eso, la normativa electoral contempla esta situación como una excepción válida, priorizando la salud de la madre y del bebé.

Si estás en esta situación, infórmate a tiempo y realiza el trámite dentro del plazo establecido para evitar sanciones.

Mira la programación en Red Uno Play