Alfredo Solares explica su plan de gobierno a comerciantes de la Villa Primero de Mayo

El candidato de Patria recorrió los pasillos del mercado principal de la Villa Primero de Mayo para dialogar cara a cara con los comerciantes. Solares asegura que tiene un plan específico para organizar los centros de abasto.
20/02/2026 14:50

El candidato a la Alcaldía por la agrupación Patria, Alfredo Solares, recorrió este viernes los pasillos del mercado de la Villa Primero de Mayo para explicar su plan de Gobierno a los comerciantes de este centro de abasto de la populosa zona cruceña.
“Hoy les estamos explicando cómo vamos a ordenar el mercado de la Villa y todos los mercados”, señaló Solares durante su visita.
El candidato agregó que, tras una intensa campaña en distintos barrios de Santa Cruz, ha identificado múltiples falencias, principalmente en áreas como salud, limpieza de áreas verdes, mantenimiento de canales y canchas deportivas.
“Todos los barrios de la ciudad están abandonados; lamentablemente los políticos han fregado Santa Cruz”, concluyó.
