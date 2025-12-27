TEMAS DE HOY:
Infanticidio en Cochabamba Infanticidio Cochabamba Mujer hallada en freezer

29ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Se define el tablero electoral en Santa Cruz con candidaturas a la Gobernación y Alcaldía

Candidatos presentan planes enfocados en la lucha contra la corrupción, valores éticos y visión técnica hacia el 2050.

Ximena Rodriguez

27/12/2025 16:32

Escuchar esta nota

El escenario electoral en Santa Cruz comenzó a tomar forma tras la oficialización de varias candidaturas rumbo a las elecciones subnacionales. El gobernador Luis Fernando Camacho confirmó su postulación a la reelección, acompañado por Zvonko Matkovic como candidato a la Vicegobernación, bajo la alianza Creemos–Patria.

Tenemos un plan claro para seguir defendiendo a Santa Cruz con la misma firmeza”, afirmó Camacho luego de registrar su candidatura, al remarcar que su propuesta apunta a dar continuidad a un proyecto político que, según señaló, busca consolidar el desarrollo y la autonomía del departamento.

 

Por su parte, Juan Carlos Medrano encabezó la delegación de la Agrupación SAO para formalizar su candidatura también a la Gobernación, además de presentar postulaciones en 24 municipios del departamento.

Medrano fue crítico con la actual administración departamental y aseguró que varios problemas estructurales pudieron evitarse. “Queremos una Gobernación que responda a todos; las inundaciones se pudieron evitar si se hubiera sacado la corrupción”, afirmó.

 

En el ámbito municipal, la exconcejal Rosario Schamisseddine inscribió su candidatura a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la agrupación Unido. La postulante aseguró que su propuesta estará basada en la ética y los principios, y cuestionó el rumbo actual de la ciudad. “Hace quince años me presenté y hoy veo que en Santa Cruz se está deteriorando la integridad de la familia”, sostuvo.

Gary Áñez, de Primero Santa Cruz, y Guido Nayar oficializaron una alianza estratégica entre el MNR y el FRI para competir por los principales cargos regionales. Áñez planteó una visión de ciudad con un enfoque técnico y de planificación a largo plazo. “Queremos recuperar la ciudad con una mirada proyectada al 2050”, señaló.

En tanto, Nayar aseguró que su proyecto político representa una alternativa frente a la actual situación de las provincias. “Este es el verdadero cambio frente a la situación desastrosa que viven muchas regiones”, sentenció.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:00

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD