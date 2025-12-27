Se define el tablero electoral en Santa Cruz con candidaturas a la Gobernación y Alcaldía

El escenario electoral en Santa Cruz comenzó a tomar forma tras la oficialización de varias candidaturas rumbo a las elecciones subnacionales. El gobernador Luis Fernando Camacho confirmó su postulación a la reelección, acompañado por Zvonko Matkovic como candidato a la Vicegobernación, bajo la alianza Creemos–Patria.

“Tenemos un plan claro para seguir defendiendo a Santa Cruz con la misma firmeza”, afirmó Camacho luego de registrar su candidatura, al remarcar que su propuesta apunta a dar continuidad a un proyecto político que, según señaló, busca consolidar el desarrollo y la autonomía del departamento.

Por su parte, Juan Carlos Medrano encabezó la delegación de la Agrupación SAO para formalizar su candidatura también a la Gobernación, además de presentar postulaciones en 24 municipios del departamento.

Medrano fue crítico con la actual administración departamental y aseguró que varios problemas estructurales pudieron evitarse. “Queremos una Gobernación que responda a todos; las inundaciones se pudieron evitar si se hubiera sacado la corrupción”, afirmó.

En el ámbito municipal, la exconcejal Rosario Schamisseddine inscribió su candidatura a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la agrupación Unido. La postulante aseguró que su propuesta estará basada en la ética y los principios, y cuestionó el rumbo actual de la ciudad. “Hace quince años me presenté y hoy veo que en Santa Cruz se está deteriorando la integridad de la familia”, sostuvo.

Gary Áñez, de Primero Santa Cruz, y Guido Nayar oficializaron una alianza estratégica entre el MNR y el FRI para competir por los principales cargos regionales. Áñez planteó una visión de ciudad con un enfoque técnico y de planificación a largo plazo. “Queremos recuperar la ciudad con una mirada proyectada al 2050”, señaló.

En tanto, Nayar aseguró que su proyecto político representa una alternativa frente a la actual situación de las provincias. “Este es el verdadero cambio frente a la situación desastrosa que viven muchas regiones”, sentenció.

