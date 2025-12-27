Decisión final del TSE: Morena no participará en las elecciones subnacionales

A minutos del cierre oficial del plazo de inscripciones, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la inhabilitación definitiva de la organización política MORENA para las Elecciones Subnacionales 2026.

La información fue confirmada por el presidente del TSE, Gustavo Ávila, durante una entrevista en vivo en el programa Uno Decide, de Red Uno. La autoridad explicó que la agrupación no logró subsanar las observaciones técnicas realizadas por el Órgano Electoral dentro del plazo establecido por ley.

“A la organización política MORENA se le observaron dos requisitos y se le otorgó el plazo correspondiente para presentar sus candidaturas hasta el día de hoy. Sin embargo, eso no fue subsanado, por lo cual Sala Plena ha determinado su no participación en esta elección”, señaló Ávila.

El presidente del ente electoral remarcó que la decisión responde al estricto cumplimiento de la normativa vigente y a la necesidad de garantizar igualdad de condiciones entre todas las organizaciones políticas.

“Estamos obligados a exigir que todas las organizaciones políticas y alianzas cumplan los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Para participar en un proceso electoral, el primer paso es cumplir con esos requisitos”, enfatizó.

Con esta determinación de Sala Plena, MORENA se convierte, hasta el momento, en la única organización política oficialmente excluida de las Elecciones Subnacionales 2026 antes del inicio formal de la campaña electoral, al no haber logrado inscribir sus listas bajo el marco legal correspondiente.

