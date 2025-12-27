TEMAS DE HOY:
ACCIDENTE EN LA BIOCEÁNICA cuerpo dentro de un freezer

23ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

¡Récord histórico! Más de 32 mil candidatos se inscriben para las Subnacionales 2026

El presidente del Tribunal Supremo Electoral confirmó que la cifra supera ampliamente la registrada en las últimas elecciones subnacionales y podría seguir aumentando hasta el cierre del plazo.

Silvia Sanchez

26/12/2025 22:41

Imagen referencial. Captura RR.SS.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

A pocos minutos del cierre del plazo para la inscripción de candidaturas a las Elecciones Subnacionales 2026, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que más de 32 mil candidatos ya fueron registrados a nivel nacional.

“Hasta esta hora tenemos 32.662 candidatos en todo Bolivia. Es un hecho histórico, un récord, nuestro sistema en realidad se ha desarrollado muy bien y estamos a la espera, en realidad, que culmine esta actividad. El último proceso de elecciones subnacionales ha tenido veinticuatro mil candidatos, ahora ya hemos sobrepasado y estamos sobre los treinta y dos mil seiscientos sesenta y dos”, señaló la autoridad electoral.

Ávila explicó que el número final aún podría incrementarse, ya que el plazo de inscripción se mantiene abierto hasta las 23:59 de este viernes 26 de diciembre en todos los Tribunales Electorales Departamentales (TED).

El dato refleja un alto interés de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas por participar en los comicios subnacionales, en los que se elegirán gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales municipales el próximo 22 de marzo de 2026.

Desde el TSE destacaron que el proceso de registro se desarrolla conforme al calendario electoral y reiteraron que no habrá ampliaciones en el plazo de inscripción.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD