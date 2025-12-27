¡Récord histórico! Más de 32 mil candidatos se inscriben para las Subnacionales 2026

A pocos minutos del cierre del plazo para la inscripción de candidaturas a las Elecciones Subnacionales 2026, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó que más de 32 mil candidatos ya fueron registrados a nivel nacional.

“Hasta esta hora tenemos 32.662 candidatos en todo Bolivia. Es un hecho histórico, un récord, nuestro sistema en realidad se ha desarrollado muy bien y estamos a la espera, en realidad, que culmine esta actividad. El último proceso de elecciones subnacionales ha tenido veinticuatro mil candidatos, ahora ya hemos sobrepasado y estamos sobre los treinta y dos mil seiscientos sesenta y dos”, señaló la autoridad electoral.

Ávila explicó que el número final aún podría incrementarse, ya que el plazo de inscripción se mantiene abierto hasta las 23:59 de este viernes 26 de diciembre en todos los Tribunales Electorales Departamentales (TED).

El dato refleja un alto interés de partidos políticos y agrupaciones ciudadanas por participar en los comicios subnacionales, en los que se elegirán gobernadores, alcaldes, asambleístas departamentales y concejales municipales el próximo 22 de marzo de 2026.

Desde el TSE destacaron que el proceso de registro se desarrolla conforme al calendario electoral y reiteraron que no habrá ampliaciones en el plazo de inscripción.

Mira la programación en Red Uno Play