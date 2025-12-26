Caos y forcejeos en Santa Cruz durante el cierre de inscripciones subnacionales

Momentos de tensión, discusiones y empujones se registraron este lunes en inmediaciones del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, durante el último día de inscripciones de candidaturas para las elecciones subnacionales.

El conflicto se desató cuando el candidato JP Velasco llegó al TED acompañado por sus seguidores para presentar su postulación. En ese momento, militantes de las alianzas LIBRE y CREEMOS comenzaron a protagonizar cruces verbales que rápidamente escalaron a empujones entre ambos grupos.

La situación generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar, debido a la intensidad de los enfrentamientos y al clima de tensión que se vivía en uno de los momentos clave del calendario electoral.

Minutos después, y tras la intervención del personal de seguridad, la calma fue restablecida. Finalmente, los candidatos lograron ingresar al recinto y completar el proceso de inscripción ante el órgano electoral.

El TED no reportó personas heridas ni la suspensión del trámite, aunque el incidente dejó en evidencia el ambiente de polarización que rodea el proceso subnacional en el departamento.

