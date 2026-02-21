Juan Pahuasi busca la reelección en Tiquipaya con la promesa de concluir el hospital de segundo nivel

El actual alcalde de Tiquipaya, Juan Pahuasi Argote, busca la reelección en las próximas elecciones municipales bajo la bandera de la alianza A - UPP (Unidos por los Pueblos). A sus 41 años, este médico de profesión y oriundo de la comunidad de Chapisirca busca dar continuidad a la gestión que inició hace un lustro, fundamentando su propuesta en la consolidación de proyectos de gran envergadura que, según afirma, ya se encuentran en marcha en el municipio y requieren de una gestión continua para su culminación exitosa.

En el ámbito de la salud, el eje central de la propuesta de Pahuasi es la finalización y puesta en marcha del hospital de segundo nivel, un proyecto que actualmente se encuentra en fase de ejecución. El candidato enfatiza que su prioridad será asegurar el equipamiento técnico necesario y optimizar los servicios de salud existentes en diversas zonas de Tiquipaya. Según el alcalde, su formación como médico refuerza su compromiso con este pilar, destacando que el sentimiento de servicio a la población es uno de los valores fundamentales que guía su vida profesional y política.

En materia de educación y desarrollo productivo, el plan de gobierno contempla la mejora de infraestructuras educativas y la garantía de recursos para las unidades que han sido abiertas recientemente. Pahuasi también resalta los logros alcanzados en su gestión actual, como la certificación internacional de Tiquipaya como municipio emergente en turismo y la implementación de una planta procesadora de papa. Este último proyecto busca fortalecer la producción agropecuaria en las zonas altas de la cordillera, vinculando el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental y el manejo preventivo de las cuencas del municipio.

Finalmente, el candidato reafirmó su compromiso con el medio ambiente y la familia, elementos que considera pilares esenciales en su visión de gestión pública. Pahuasi sostiene que su motivación para un segundo mandato radica en la necesidad de terminar de consolidar las inversiones y promesas realizadas a la población tiquipayeña hace cinco años.

