París vuela hacia el futuro: estrenan el teleférico urbano más largo de Europa

París dio un paso clave en la movilidad urbana europea con la inauguración del teleférico Câble C1, el más largo de Europa en su categoría. El moderno sistema, que recorre cinco kilómetros, fue inaugurado oficialmente el sábado 13 de diciembre de 2025 y conecta los barrios de Créteil y Villeneuve-Saint-Georges, al sureste de la capital francesa.

El nuevo medio de transporte redujo el tiempo de viaje entre ambos puntos a solo 18 minutos, frente a los 40 minutos que solía tomar el trayecto en autobús o automóvil, beneficiando a zonas históricamente relegadas en términos de conectividad.

El proyecto demandó una inversión de 138 millones de euros y se convirtió en una de las obras de infraestructura más ambiciosas de los últimos años en Francia. Se trata del séptimo teleférico urbano del país y el primero en el área metropolitana de París.

La iniciativa requirió diez años de planificación, superando complejos desafíos técnicos y administrativos. Valerie Pécresse, presidenta de la región Île-de-France, calificó el proceso como “una carrera de obstáculos de diez años”, según declaró al Telegraph.

El sistema cuenta con 105 cabinas, cada una con capacidad para diez pasajeros, y puede transportar hasta 11.000 personas por día. Además de mejorar la conectividad aérea entre barrios, el Câble C1 ofrece acceso directo a la línea 8 del metro, integrando plenamente a los residentes de la periferia a la red de transporte público, de acuerdo con Time Out.

Para los vecinos, el impacto ya es evidente. Salimatou Bah, residente de Limeil-Brévannes, destacó el beneficio inmediato:

“Es un gran avance. Las carreteras suelen estar congestionadas por la mañana”, afirmó, resaltando el ahorro de tiempo y la descongestión vial.

Otro punto clave es la integración tarifaria. Para utilizar el teleférico basta con un boleto de autobús o un pase válido del metro, sin costos adicionales, lo que facilita su incorporación a la rutina diaria de los usuarios.

La puesta en marcha del Câble C1 también generó debate y expectativa entre los parisinos, que ven en el proyecto un posible modelo replicable para otras áreas metropolitanas de Francia y Europa.

Desde el enfoque urbanístico, el teleférico se presenta como una alternativa sostenible frente a la saturación del transporte terrestre. Su diseño prioriza un bajo impacto ambiental y visual, con un funcionamiento silencioso y tecnología de última generación.

Con esta inauguración, París refuerza su liderazgo en movilidad urbana sustentable. El Câble C1 se perfila como una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de miles de personas y transformar la forma de desplazarse en la capital francesa.

